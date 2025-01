Dois brasileiros já sobreviveram à raiva: 'Nasci de novo', diz um deles

Primeiro brasileiro a sobreviver à raiva humana ficou com sequelas após demora no tratamento. Em 2008, Marciano Menezes da Silva foi mordido por um morcego enquanto dormia em Floresta (PE). A família levou o rapaz a uma unidade de saúde no dia seguinte, mas o médico decidiu não aplicar a vacina antirrábica porque ele "não apresentava sintomas" da doença.

Marciano começou a sentir dormência nos braços e febre alta um mês depois e foi levado para Recife. Na capital, especialistas informaram à família que ele teria, no máximo, 10 dias de vida. Mesmo assim, uma equipe do Hospital Universitário Oswaldo Cruz iniciou o protocolo de Milwaukee, usado para tratar a primeira pessoa do mundo que sobreviveu à doença.

Entre as ações do protocolo, estão a indução do coma no paciente e a aplicação de antivirais. A notícia de cura de Marciano foi confirmada pelos médicos pernambucanos em 13 de novembro de 2008. Ele passou um ano no hospital e voltou para casa em 2009.

Marciano usa cadeira de rodas para se locomover e tem dificuldades na fala e na mobilidade das mãos. Ele é a quarta pessoa do mundo a sobreviver à raiva. Em entrevista ao UOL em 2023, Marciano, 32, se diz feliz por estar vivo, sente que "nasceu de novo", mas precisa conviver com sequelas que mudaram a rotina dele para sempre.

A principal [sequela] é que antes eu corria. Agora, não. Marciano Menezes da Silva em entrevista ao UOL em 2023

Outro caso

Em 2018, o amazonense Mateus Castro, 14, foi atacado por um morcego na zona rural de Barcelos, a mais de 400 km da cidade de Manaus. Foi o segundo caso de cura clínica da raiva humana no Brasil.