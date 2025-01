Está com a imunidade baixa? Saiba as causas e o que fazer para prevenir

Não existe nenhum alimento específico, mas uma dieta balanceada com um prato colorido, com a presença de legumes, leguminosas, amido do arroz, proteínas, fibras, saladas, melhora as defesas do organismo.

Os shots de imunidade não fazem mal, mas não há nenhuma comprovação científica de que são benéficos para a imunidade.

*Com informações de reportagem publicada em 01/08/2023