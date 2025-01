5 perguntas para saber em que nível está a sua inteligência emocional

A autorregulação emocional, que envolve controlar nossas emoções, pensamentos e comportamentos em situações difíceis, é essencial para bons relacionamentos.

Essa habilidade é comum entre líderes bem-sucedidos, como destaca Scott Mautz, especialista no tema e treinador do LinkedIn Learning. Ele sugere perguntas para avaliar a força mental, e se a maioria das respostas for "sim", significa que você tem uma acima da média.

1. Você demonstra resiliência ao enfrentar dificuldades na vida?