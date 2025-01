Genética, número de glândulas: por que algumas pessoas suam mais que outras

A condição física de uma pessoa também afeta a quantidade de suor produzida. Quem tem melhor forma física tende a ter uma capacidade maior de regular a temperatura corporal, o que pode resultar em uma produção mais eficiente de suor durante o exercício físico, ou mesmo em atividades cotidianas.

Outros fatores que influenciam na produção do suor incluem sobrepeso, uso de medicamentos como antidepressivos e remédios para diabetes e algumas condições de saúde como menopausa e hipotireoidismo.

É importante destacar que a transpiração excessiva, conhecida como hiperidrose, pode ser um problema médico que requer atenção especializada. Caso você perceba que sua transpiração é excessiva e está afetando sua qualidade de vida, o melhor é procurar um médico para uma avaliação adequada, diagnóstico correto e tratamento.

Fontes: Carolina Pellegrini, dermatologista do Hospital Santa Catarina - Paulista; Lucas Albanaz, médico clínico geral, coordenador da clínica médica do Hospital Santa Lúcia, em Brasília (DF); Matheus Arrais, médico clínico-geral do HRSC (Hospital Regional do Sertão Central do Ceará).

* Com informações de reportagem publicada em 08/08/2023