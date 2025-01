Café logo cedo é vilão? Especialistas esclarecem a polêmica do cortisol

Será mesmo

"Ainda que exista alguma correlação indireta entre a ingestão de cafeína e a produção de cortisol, não há evidências de impactos importantes ao organismo", afirma a endocrinologista Cláudia Schimidt, professora da pós-graduação do Hospital Israelita Albert Einstein. Os possíveis efeitos da substância sobre o hormônio estariam ligados apenas a pessoas sensíveis e com a ingestão exagerada.

"Trata-se de um movimento conhecido como terrorismo nutricional", comenta Schimidt, lembrando que diversos alimentos são apontados como vilões da saúde.

Num contexto saudável, o café tem sido associado à proteção cardiovascular e contra o diabetes, sem contar os ganhos cognitivos. Também há indícios de que ajude a combater a depressão e distúrbios neurodegenerativos.

Já o exagero esse, sim, traz prejuízos. "A cafeína, quando em demasia, pode causar taquicardia e, em alguns casos, arritmia, além de estar relacionada com a ansiedade", destaca a nutricionista Letícia Ramalho, doutora pelo Laboratório de Cronobiologia e Sono, da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e membro do Conselho de Nutrição da Absono (Associação Brasileira do Sono).

Inclusive, vale destacar o uso indiscriminado da suplementação de cafeína, que é cada vez mais comum, e pode desencadear todos esses distúrbios.