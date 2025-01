Ficou queimado do sol? Saiba o que não fazer e quando procurar um médico

Mas quem se descuidou e sofreu uma queimadura solar, o que fazer?

Os casos mais leves (primeiro grau) podem ser tratados em casa mesmo, para ajudar a pele a se recuperar da inflamação gerada pelo sol, processo que leva cerca de cinco dias nos casos leves, seguido por uma descamação.

É orientado fazer a hidratação do local afetado com cremes com essa função, bem como aqueles que trazem cânfora e aloe vera na composição, substâncias que aliviam a ardência. "Se optar por uma fórmula em gel, verifique se o mesmo não contém álcool, pois esse componente piora a ardência e a inflamação", explica Porro.

Produtos com calamina também podem ser associados, já que o ativo reduz a coceira do quadro.

Outras recomendações são realizar banho gelado e compressas frias para aliviar os sintomas. "O que também pode ajudar é fazer um chá de camomila, colocar na geladeira e, depois, aplicar compressas do chá gelado nas áreas que estiverem incomodando mais", recomenda a médica dermatologista Sueli Carneiro, chefe do serviço de dermatologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto.

O que não fazer diante de uma queimadura solar?