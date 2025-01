Em 30 minutos, até mil calorias a menos: como funciona a corrida vertical?

15 abdominais de qualquer estilo.

Outra recomendação importante para iniciar com segurança é fazer um reconhecimento da escada, ou seja, subir e descer uma vez com calma, de olho nos degraus e possíveis imperfeições do terreno. E evitar ficar muito próximo de outros praticantes para, caso você tropece, não machucar mais ninguém.

No dia seguinte ao início do treino, é muito provável sentir dor nas pernas. Se isso acontecer, Cunha sugere repouso e compressas mornas para aumentar a vascularização na região. Compressas frias são somente para tratar traumas. Se a dor persistir, é melhor parar e procurar um médico.

Cuidados adicionais

Cunha recomenda ter cuidado com os joelhos: nada de descer correndo, o que pode provocar lesões. É melhor ir tranquilamente e, se houver corrimão, segure nele. Na opinião do ortopedista, a escadaria deve ficar restrita à rotina de quem já treina de modo intenso e tem bom condicionamento físico.

Já o professor de educação física Gilberto Coelho, especialista em fisiologia do exercício, destaca que, quem não tem abdome forte o suficiente, pode até desenvolver hérnia de disco, por conta do esforço intenso. Além disso, é preciso ter cuidado para não romper ligamentos.