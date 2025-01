Proximidade com parentes impacta o psicológico; como lidar?

A família, biológica ou não, é a primeira referência de relacionamento para qualquer ser humano. É por isso que quando a convivência não é tranquila, há um mix de emoções e sentimentos em jogo.

Em casos muito extremos, em que há divergência de opiniões sobre religião e política, por exemplo, ou em que os parentes não aceitem a orientação sexual da pessoa, é preciso refletir sobre a convivência.

"Quando as interações não acontecem, torna-se complicado conviver, e esse é um momento delicado. Mas cabe a cada família encontrar maneiras de lidar com elas positivamente, algo que pode ser alcançado em meio a tentativas, erros, acertos, e, claro, com a colaboração de todos os envolvidos", diz Elaine Di Sarno, psicóloga especializada em avaliação psicológica e neuropsicológica e em terapia cognitivo-comportamental.