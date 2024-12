Curte treinar na praia? Faça 6 exercícios para fortalecer e definir o corpo

Estenda as pernas de forma explosiva, gerando impulso para saltar e trocar a posição das pernas no ar, aterrissando com a perna esquerda à frente.

Ao cair no solo, já inicie o afundo com a perna esquerda à frente. Repita o movimento de forma contínua, até completar as repetições indicadas (nesse exercício, você deve fazer de 15 a 20 com cada perna).

2. Prancha invertida

Prancha invertida Imagem: Reprodução

Sente-se no chão com as pernas estendidas à frente e as mãos apoiadas ao lado do corpo, próximas ao quadril.

Com os braços estendidos e a força concentrada nos glúteos, abdome e braços, eleve o quadril até que o corpo forme uma linha reta dos ombros até os calcanhares. Os pés devem ficar apoiados no chão com os calcanhares e os dedos apontando para frente.