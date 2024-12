9 frases que os 'gaslighters' sempre usam, segundo psicóloga de Harvard

Quem frequentemente ouve frases como "Você está ficando louca?" ou "Você está exagerando" durante uma discussão com o parceiro provavelmente está sofrendo de um tipo de manipulação psicológica conhecida como gaslighting.

O termo ainda não tem tradução para o português, mas é definido pelos especialistas como uma forma de violência psicológica sutil, na qual o abusador mente, distorce a realidade e sempre omite informações. O objetivo é fazer com que a vítima duvide de sua memória e até da sua sanidade mental.