5 receitas de carpaccio para fazer refeições refrescantes e leves no verão

O carpaccio é um prato com a cara do verão, uma vez que combina frescor e versatilidade. Servido frio, ele pode ser uma opção de entrada refrescante e sofisticada, um aperitivo prático ou até mesmo a proteína de uma refeição.

Embora a versão original seja feita com carne vermelha, as releituras contemporâneas do prato incluem ingredientes como peixes, legumes e até frutas, tornando-se alternativas perfeitas para vegetarianos. O resultado é sempre um prato leve, saboroso e, geralmente, com poucas calorias —ideal para quem busca manter uma alimentação leve e equilibrada.

Para garantir o melhor do carpaccio, a escolha dos ingredientes é essencial. "Utilize carnes ou peixes frescos e de boa procedência, mantenha o prato refrigerado até o momento de servir e siga práticas de higiene adequadas. Quanto aos temperos, aposte nos mais básicos, como azeite extravirgem, limão e um toque de sal, para preservar o frescor e realçar os sabores naturais do ingrediente principal", ensina Leticia Canelada, nutricionista com especialização em nutrição clínica funcional e genômica nutricional, do Instituto Nutrindo Ideais, de São Paulo.