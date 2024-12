De férias e sem academia? Faça este treino de calistenia em 20 minutos

Deite-se de bruços com as mãos apoiadas no chão, alinhadas com os ombros

Mantenha o corpo reto, com o abdome contraído, e estenda os braços, levantando o tronco

Flexione os cotovelos até quase encostar o peito no chão e empurre novamente para subir

Dica: se achar difícil, pode fazer com os joelhos apoiados no chão. Já se quiser intensificar o exercício, pode apoiar as pernas em um local elevado ou então realizar o movimento com uma das pernas elevadas.

