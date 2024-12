Sua pressão cai no calor? Comer sal resolve? Tire dúvidas sobre o problema

UOL no Verão

De 21 de dezembro a 2 de fevereiro, a praia de São Lourenço, em Bertioga (SP), será palco da arena UOL no Verão, que chega à sua 7ª edição com várias atividades para agitar o litoral paulista.

O espaço fica aberto ao público de terça a domingo e oferece aos visitantes quadras para jogar beach tennis, futevôlei, frescobol e pickleball, além de uma academia com aulas criadas especialmente para o evento. No fim das tardes de sábado, uma banda local garante ainda mais animação para o público presente.

O acesso ao local é gratuito, no entanto, para o uso das quadras, academia, chuveiro e aulas é preciso pagar a taxa de day use de R$ 50. Clientes Pagbank têm desconto de 50% no day use e clientes Binance podem usar a academia e fazer gratuitamente as aulas no local, mas precisam pagar pelo day use para utilizar quadras.

O UOL no Verão tem patrocínio de SOL, SBP, PagBank, Binance, La Roche Posay e Activia.