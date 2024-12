Finalmente! Japoneses criam remédio que faz crescer dentes; como funciona?

Ensaios clínicos vão ocorrer até agosto de 2025. No primeiro estágio, 30 homens saudáveis entre 30 e 64 anos receberão o medicamento por via intravenosa no Hospital Universitário de Kyoto, no Japão, para estudar a segurança do tratamento e as doses apropriadas. O segundo estágio cobrirá pacientes entre 2 e 7 anos que não têm pelo menos quatro dentes.

Queremos atender às expectativas de pessoas que têm dificuldade de viver porque não têm dentes.

Katsu Takahashi, líder do estudo, ao the Japan Times