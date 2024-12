Olhos vermelhos depois de nadar não é só culpa do cloro - xixi também causa

O acesso ao local é gratuito, no entanto, para o uso das quadras, academia, chuveiro e aulas é preciso pagar a taxa de day use de R$ 50. Clientes Pagbank têm desconto de 50% no day use e clientes Binance podem usar a academia e fazer gratuitamente as aulas no local, mas precisam pagar pelo day use para utilizar quadras.

