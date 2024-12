Embrião criopreservado: como Cris Rozeira engravidou pela 2ª vez?

O tratamento só pode começar após as instituições estarem cientes do desejo de ser mãe de Cris e sua esposa. O casal, no entanto, não congelou apenas óvulos. Como a atleta já tinha 35 anos na época da estimulação, então elas deixaram embriões criopreservados.

Na primeira coleta, fizemos a análise genética dos embriões para saber quais eram viáveis para a transferência. E foram esses, preservados, que utilizamos para a segunda gestação , explica Bassega.

O médico afirma que a taxa de sucesso nesses casos é a mesma em relação aqueles que não usam embriões dessa forma.

"Dessa vez, o processo era mais simples. Só precisaríamos preparar o endométrio e o útero da Ana Paula para a implementação do embrião. A Cris não precisou passar novamente pelo tratamento", explica. O especialista ainda afirma que não há um tempo limite para o uso desse material genético.

Cris foi campeã do Campeonato Carioca Feminino com o Flamengo em novembro, mesmo mês em que soube que seria mãe novamente. O resultado positivo da gravidez de Ana Paula veio 10 dias após a implementação do embrião.