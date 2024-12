Lichia ajuda a 'queimar barriguinha' e na imunidade; veja seus benefícios

Auxilia no controle do colesterol

A lichia sozinha não é capaz de controlar os níveis de colesterol. No entanto, por conter grande concentração de compostos antioxidantes, como as proantocianidinas, fibras e auxiliar no emagrecimento, ela reduz a absorção do colesterol "ruim", o LDL, contribuindo para a diminuição dos seus níveis no sangue e equilibrando o nível de colesterol total. Isso sem contar que antioxidantes como a epicatequina e a rutina melhoram a saúde do coração e reduzem o risco de desenvolver doenças cardíacas e diabetes.

Faz bem para a pele

Como a lichia é rica fonte de vitamina C e compostos fenólicos, essas substâncias tanto atuam na prevenção do envelhecimento precoce como apresentam propriedades de rejuvenescimento e proteção, inclusive aos raios ultravioletas. A vitamina C tem propriedades anti-inflamatórias e ajuda a estimular a produção de colágeno. Ela também atua no tratamento da acne e na suavização de manchas.

Fruta é excelente fonte de vitamina C e de minerais Imagem: Thinkstock

Contribui para o crescimento de unhas e cabelos

As vitaminas C e as do complexo B (tiamina, biotina), além dos compostos fenólicos antioxidantes presentes na lichia, auxiliam na formação do colágeno e no combate aos radicais livres, contribuindo assim para a manutenção da saúde do cabelo e das unhas.