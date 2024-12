Agachamento búlgaro e mais 5 exercícios para fortalecer os glúteos

A região das nádegas (ou o popular bumbum) é composta por três músculos principais: glúteo mínimo, glúteo médio e glúteo máximo. Eles têm como função estender, flexionar e estabilizar o quadril; fazer a rotação externa do fêmur (osso da coxa); e realizar a abdução (abrir) e adução (fechar) das coxas, entre outras.

Realizar exercícios para essa parte do corpo vai muito além da questão estética e é fundamental tanto para mulheres quanto para homens. O grupo muscular faz parte da região do core (composto pela musculatura da pelve, do quadril, da lombar e do abdome), que é fundamental na produção de força em diversas partes do corpo, além de estabilizar a coluna.

Fortalecer os glúteos é importante para: