Suco de abacaxi com hortelã e pepino é bom para digestão e hidrata o corpo

O suco de abacaxi com hortelã e pepino é uma bebida refrescante e saborosa. O abacaxi oferece um sabor ácido e doce, enquanto o pepino e a hortelã contribuem com o toque de frescor.

Entre os nutrientes da combinação, destacam-se: vitaminas C, A e K, além de minerais como cálcio e ferro.

A seguir, veja os benefícios do consumo do suco de abacaxi com hortelã e pepino para a saúde e se há contraindicações.