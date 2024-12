Já assistiu? 4 lições sobre ansiedade que 'Divertida Mente 2' nos ensina

Danielle Admoni diz que o sentimento pode levar a percepções ruins, uma autocrítica exagerada de si e, consequentemente, dos outros também.

"É uma busca pelo perfeccionismo. De maneira inconsciente, acho que, se as coisas saírem do meu jeito, tudo ficará certo. É lógico que isso é uma fantasia, não controlamos nada. Mas, quando as coisas saem do controle, o ansioso se desorganiza", diz a psiquiatra.

3. Não é só adulto que tem crise de ansiedade

Crises de ansiedade podem acontecer em qualquer faixa etária. De acordo com o psiquiatra Fernando Asbahr, os transtornos de ansiedade estão relacionados a fatores multifatoriais: desde fatores externos ligados ao meio ambiente, como situações de estresse, que podem intensificar estados ansiosos, até a questões individuais, como características biológicas.

Os sintomas de um transtorno de ansiedade na infância e na adolescência se expressam da mesma forma que em um adulto. "A criança fica tão ansiosa que não consegue fazer a prova ou comer, vomita antes de fazer alguma coisa importante. Ou seja, [a ansiedade] começa a trazer problemas, trazer prejuízo clinicamente significativo", diz o médico.

"Também pode haver alteração de sono e, às vezes, uma das queixas é que a criança está cansada, deita, mas não consegue dormir por pensar em coisas como uma prova", diz Asbahr, emendando que, havendo suspeitas, deve-se procurar uma avaliação especializada.