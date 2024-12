Calistenia: 6 variações de flexão de braços para iniciantes e avançados

Em seguida, empurre o corpo para cima, esticando os braços e voltando à posição inicial.

Mantenha o movimento controlado e a postura firme durante toda a execução.

3. Flexão tradicional (militar)

Imagem: Reprodução

Quando você já se sentir confortável com as duas progressões anteriores, pode avançar para a flexão tradicional, também chamada de flexão militar. Essa é a versão mais conhecida e praticada das flexões. Júnior Britto observa que é normal muitos praticantes estagnarem nessa etapa, principalmente por não progredirem no número de repetições.

"A minha recomendação é buscar melhorar primeiro a técnica, e depois aumentar as repetições de forma gradativa", orienta o treinador. O foco aqui deve ser na execução perfeita do movimento, com ênfase em manter a postura alinhada e o tronco estabilizado. Para alcançar um bom desempenho, priorize a qualidade sobre a quantidade. Ah, e você não precisa realizar o exercício com a criança nas costas, como Mari Piva fez no vídeo.