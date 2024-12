Farelo de aveia, flocos, farinha: qual tipo é melhor para a saúde?

A aveia é destaque entre os cereais por trazer muitos benefícios à saúde. Além da sua versatilidade no preparo dos mais diversos pratos, ela está disponível no mercado em várias versões: flocos, flocos finos, farinha e farelo. E é exatamente pela variedade que surgem muitas dúvidas a respeito do alimento: será que todos os tipos de aveia oferecem os mesmos benefícios à saúde?

A maior parte dos processos de transformação da aveia mantém intactos seus micronutrientes —cálcio, ferro, zinco, manganês, potássio, além das vitaminas do complexo B, como B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B6 e ácido fólico (B9).

Normalmente, o grão passa por tratamento térmico e então é moído. No entanto, algumas pequenas mudanças no processamento dos grãos fazem com que o farelo tenha vantagens nutricionais e conserve mais fibras e menos carboidratos do que as demais versões do grão.