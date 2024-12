Câncer de pâncreas é um dos menos comuns: veja os sinais e como tratar

O prefeito reeleito de Cabreúva (SP), Antonio Carlos Mangini (PL), morreu no domingo (15), por complicações de um câncer no pâncreas.

Quando comparado com outros tipos de câncer, o de pâncreas se classifica entre os menos comuns. Apesar disso, ele é temido, porque sua taxa de sobrevivência é baixa. Na maioria das vezes, quando a doença é diagnosticada, ela já se encontra em estágio avançado.

A enfermidade é responsável por 5% do total de óbitos causados pelo câncer no Brasil, pode acometer homens e mulheres igualmente, mas é ligeiramente mais frequente no grupo masculino. Além disso, os riscos de ter esse tumor aumentam com o avanço da idade: em 90% de todos os casos ele se manifesta entre pessoas com idade superior a 55 anos.