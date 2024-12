Suco de laranja com couve ajuda no controle do peso; veja como fazer

Quando consumida com fibras (como no caso da laranja in natura ou do suco com bagaço), pode contribuir para a saciedade, ajudando a controlar o apetite;

O suco de laranja é uma bebida natural que ajuda a hidratar o corpo e oferece energia rápida por conter carboidratos simples, o que pode ser útil para evitar lanches calóricos desnecessários.

Combine com couve e turbine efeitos

Imagem: iStock

A couve-manteiga é rica em fibras, fonte de ferro, cálcio, vitaminas A, C, K e ácido fólico. Também contém antioxidantes importantes que ajudam a prevenir doenças. Além disso, tem poucas calorias e é recomendada para quem quer controlar o peso: em 100 g do alimento cru há cerca de 27 calorias e 3 g de fibras.

Veja benefícios: