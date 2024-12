Hormônio do crescimento pode ter ligação com a ansiedade

Conhecido por seu papel no crescimento de todos os tecidos do corpo humano, o hormônio do crescimento, o GH, pode ter relação com a ansiedade, segundo uma pesquisa feita com camundongos.

Um estudo realizado por pesquisadores da USP (Universidade de São Paulo) e publicado em outubro de 2023 no periódico The Journal of Neuroscience aprofundou o entendimento sobre a capacidade do GH em reduzir a ansiedade. Além disso, pela primeira vez, foi identificada a população de neurônios responsável por modular os efeitos do hormônio em doenças neuropsiquiátricas, como o transtorno de ansiedade, depressão e estresse pós-traumático.

Como o estudo foi feito

No estudo, os pesquisadores utilizaram três tipos de experimentos com os camundongos (campo aberto, labirinto em cruz elevado e caixa claro-escuro) para testar a capacidade dos animais de explorar o ambiente e de se colocar em risco. Esses experimentos medem o comportamento do animal semelhante à ansiedade e à memória do medo (que está por trás dos movimentos de estresse pós-traumático).