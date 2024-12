5 frutas que foram eleitas as mais nutritivas do mundo, segundo estudo

Um estudo da Universidade William Paterson (EUA) avaliou 41 alimentos para identificar os dez mais saudáveis do mundo, analisando 17 nutrientes essenciais em relação às calorias.

Os vegetais verdes, como espinafre, couve e acelga, lideraram o ranking por oferecerem alta densidade de nutrientes com poucas calorias. As frutas ficaram fora do top 10, mas ainda assim continuam sendo importantes na alimentação por seus benefícios nutricionais.

O estudo apontou as frutas abaixo como sendo as cinco mais saudáveis: