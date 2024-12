Fica com olhos irritados no verão? Veja como evitar esse e outros problemas

Entrou areia? Não esfregue!

Coçar os olhos pode causar abrasões na córnea, resultando em danos oculares. Evite também tentar remover a areia com objetos ou cotonetes, pois isso pode empurrar as partículas ainda mais para dentro dos olhos, agravando o problema. A remoção inadequada da areia pode levar a complicações, como ceratite ou úlceras corneanas —lesões dolorosas e de difícil tratamento, que podem comprometer permanentemente a visão.

A primeira medida é agir rapidamente para evitar complicações. Lave os olhos com soro fisiológico ou água potável, olhando em todas as direções enquanto o líquido escorre. Esse movimento ajuda a enxaguar as partículas de forma mais eficaz. Além disso, pisque várias vezes para facilitar a remoção da areia e use lágrima artificial para aliviar o desconforto e melhorar a lubrificação ocular.

Se o incômodo persistir ou vier acompanhado de outros sintomas, como visão embaçada, dor ou vermelhidão, procure um médico. Sintomas como lacrimejamento intenso após a exposição solar também são sinais de que você deve consultar um oftalmologista o mais rapidamente possível.

FONTES: Ione Alexim, oftalmologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz; Letícia Oliveira, oftalmologista do Hospital Nove de Julho; e Victor Cvintal, médico oftalmologista do Hospital Santa Catarina - Paulista.