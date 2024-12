Ceará investiga morte de bebê: o que é a ameba comedora de cérebros

Não se sabe por que certas pessoas são infectadas com as amebas, enquanto milhões de outras expostas a águas doces quentes e recreativas não, incluindo aquelas que nadavam com pessoas que foram infectadas, ainda de acordo com o órgão.

Muitas vezes o problema não é diagnosticado rapidamente por ser pouco comum. Além disso, tende a ser confundido com meningite, devido aos sintomas parecidos.

0:00 / 0:00

Quais são os sintomas?

Os primeiros sintomas aparecem, geralmente, sete dias após o primeiro contato com o protozoário e ocorrem de forma intensa. A pessoa pode sentir: