Câncer de intestino: atente-se ao rastreio preventivo e veja os sintomas

Como é feita a investigação

O principal exame para detectar o câncer colorretal é a colonoscopia. Além de solicitado quando há sintomas, ou após um resultado positivo na pesquisa de sangue oculto nas fezes, é utilizado no rastreamento do câncer colorretal a partir dos 50 anos de idade, ou a partir dos 40 anos em pacientes com histórico familiar.

Embora no Brasil a maioria dos diagnósticos ocorram a partir dos 55 anos de idade, casos desse tipo de câncer em pacientes com 40 ou 45 anos têm aumentado, segundo os médicos.

O exame de colonoscopia, que é um procedimento indolor, realizado com sedação, tem um caráter preventivo — quando pólipos são encontrados, eles podem ser removidos antes de evoluir para um tumor maligno. Além disso, a doença costuma evoluir lentamente, o que favorece o tratamento do câncer.

Sintomas da doença