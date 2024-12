Bem-estar no verão: veja motivos e 7 dicas para começar a fazer ioga agora!

Em relação à mente, os benefícios também são notáveis. De acordo a análise publicada no Journal of Psychiatric Practice, a ioga ajuda a reduzir os níveis de cortisol (hormônio do estresse), aliviando tensões diárias e promovendo uma sensação de calma. O mesmo trabalho aponta que a prática pode auxiliar no combate à depressão, melhorando o humor, aumentando a resiliência emocional e até mesmo proporcionando uma melhor qualidade do sono.

Se você busca uma atividade para melhorar sua saúde e bem-estar, a ioga pode ser o primeiro passo para uma vida mais saudável e plena nesses dias ensolarados. Confira dicas práticas para iniciar a prática.

Imagem: iStock

1. Busque orientação de especialistas

A ioga é para todos, mas requer adaptação às condições físicas de cada pessoa. Comece com aulas supervisionadas, para garantir que os movimentos sejam realizados de forma correta e segura.

2. Respeite seus limites

Não pule etapas. Evolua gradualmente nas posturas para evitar lesões e permitir que seu corpo se adapte ao esforço, ganhando força e flexibilidade no tempo certo.