Cuidado, reclamão! O custo mental, emocional e até físico de criticar tudo

Várias pesquisas confirmaram que o cérebro humano foi projetado para identificar ameaças e problemas, o que explica porque é tão fácil focar no negativo e porque algumas pessoas tendem a reclamar mais do que outras. Este é um mecanismo evolutivo de origem protetora: o cérebro tende a se fixar no que é ruim porque isso lhe permitiu enfrentar um perigo real há milhares de anos e aumentou suas chances de sobrevivência.

Tal efeito, denominado viés de negatividade, pode tornar-se contraproducente no ambiente moderno, uma vez que focar continuamente no que não está bom pode alterar a maneira como as pessoas veem o mundo e, assim, promover novas interações como aquelas baseadas em reclamações.

Alguns estudos indicam que o ato de lamentar-se tende a causar mudanças estruturais no cérebro que, por sua vez, levam a problemas na resolução de problemas e na função cognitiva. Isto significa que os reclamantes podem ter consequências prejudiciais, como a resolução de problemas, a tomada de decisões ou o planejamento - o que gera ainda mais frustração e lamúrias.

Observou-se, também, que as queixas diárias estão correlacionadas com sintomas de ansiedade e depressão. Especificamente, com pensamentos intrusivos, ruminação, baixa autoestima, cansaço e fadiga mental. Portanto, indivíduos que não param de reclamar de tudo tendem a ser mais pessimistas e menos resilientes diante das adversidades.

Estratégias para mudar de atitude

A seguir, explicamos algumas das formas de interação e enfrentamento mais recomendadas na consulta psicológica: