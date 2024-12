Salada no pote: duas receitas práticas e saudáveis para os dias de calor

Rasgue as folhas verdes já higienizadas com as mãos, em pedaços menores. Rale a cenoura e a beterraba e misture com as folhas. Corte os tomatinhos pela metade e fatie o pepino.

Em uma jarra de vidro ou um pote maior com tampa, adicione: o azeite, o iogurte, o limão espremido, mel e mostarda. Feche o pote e misture vigorosamente os ingredientes.

Abra a jarra ou o pote, adicione um pouco de cada item, intercalando os ingredientes.

Ao final, feche o frasco ou a jarra, sacuda e vire algumas vezes até que o molho esteja completamente misturado às camadas de salada. Leve à geladeira nas porções que irá consumir durante a semana. Rende de quatro a cinco porções.