Estresse e ausência: tratar infertilidade pode impactar trabalho e família

Na Escala de Estresse Relacionado à Infertilidade, os voluntários responderam a 12 questões envolvendo o estresse interpessoal (sobre como situações da infertilidade atrapalhariam o cotidiano dessa pessoa com amigos, família, cônjuge) e perguntas sobre estresse intrapessoal (sobre quanto o problema da infertilidade interfere no seu bem-estar físico e emocional).

Na Escala de Resiliência, os participantes responderam a dez questões sobre sua capacidade de se adaptar às mudanças que acontecem na vida; sobre superar as dificuldades depois de doenças ou outros problemas; sobre conseguir pensar com clareza quando está sob pressão, entre outras.

O diferencial nesse caso, explica Zaia, é que a pesquisa focou em algo que estava acontecendo naquele momento – que era o tratamento de reprodução assistida –, enquanto muitas pesquisas sobre resiliência perguntam sobre algo que já aconteceu no passado, buscando a memória. “Em nosso estudo, as pessoas estavam iniciando o tratamento de reprodução. Então o impacto, a situação de risco, estava sendo vivido no agora.”

A terceira ferramenta usada na pesquisa foi a Escala de Suporte Social Percebido que, como o próprio nome diz, busca entender em 29 perguntas se o participante recebe e percebe algum tipo de apoio emocional ou prático do cônjuge, da família, dos amigos.

Por último, os pesquisadores aplicaram a Escala de Conflito Trabalho-Família – a mais importante dentro do recorte que eles buscavam estudar. Ela tem como objetivo avaliar as interferências entre os ambientes familiar e de trabalho dentro de duas subescalas: Interferência do Trabalho na Família e Interferência da Família no Trabalho.

Nas análises, os participantes do sexo masculino exibiram maior resiliência e menores níveis de estresse, tanto intrapessoal quanto interpessoal, em comparação com as mulheres que estavam em tratamento de infertilidade. No entanto, pacientes do sexo masculino relataram níveis mais altos de interferência do trabalho na família. Além disso, houve diferenças significativas de conflito trabalho-família com base na renda do casal: aqueles com rendas mais altas relataram mais interferências.