O que significam os pesadelos? Sonhos ruins revelam sobre sua vida

Ao menos metade da população mundial tem pesadelos esporadicamente, e entre 2% a 8% dos adultos sofrem com eles frequentemente.

Assim como os sonhos, os pesadelos costumam acontecer durante o estado mais profundo do sono, conhecido como REM (sigla em inglês para movimento rápido dos olhos). Essa fase dura cerca de 30 minutos e pode se repetir até seis vezes por noite. Ou seja: podemos ter até seis sonhos — ou pesadelos — em uma única noite.

O que eles dizem sobre nós

As razões pelas quais os pesadelos acontecem ainda não são claras, mas há algumas hipóteses. Eles podem, como os sonhos, refletir situações com as quais não conseguimos lidar bem ao longo do dia.