Aumenta imunidade e cuida da saúde da pele: benefícios da melancia amarela

A melancia amarela é resultado de um processo de melhoramento genético natural. A coloração da polpa é atribuída ao alto teor de betacaroteno, um antioxidante que está presente em diversos outros alimentos, como cenoura e abóbora.

Por ser fonte de vitamina A, a fruta auxilia no bom funcionamento do corpo, contribuindo para a saúde da pele, olhos e do sistema imunológico. O Dia da Melancia é celebrado nesta terça-feira (26).

Benefícios da melancia amarela

Baixíssimo teor de gordura e naturalmente doce. A melancia amarela tem teor de gordura e calorias reduzidos e pode ser consumida como lanche da tarde ou sobremesa. Uma fatia de 100g de melancia tem, por exemplo, apenas 0,2g de gordura.