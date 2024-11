Contribui com a hidratação e diminui a constipação: veja benefícios do umbu

O umbu é fruto do umbuzeiro, uma árvore típica do Nordeste do Brasil. De tamanho pequeno, possui uma casca fina e rugosa, com polpa suculenta e ácida, que varia do verde ao amarelo.

O sabor do umbu mistura um toque de doçura com uma acidez refrescante, o que o torna bastante versátil para diferentes receitas.

Entre os nutrientes, destacam-se as vitaminas do complexo B, C e minerais como cálcio, fósforo e ferro.