Acerola fortalece a imunidade; veja 9 benefícios da frutinha tropical

O ideal é consumir in natura, mas como elas tendem a estragar rapidamente após a colheita, é comum que a fruta seja transformada em suco ou polpa. A seguir, veja os principais benefícios da acerola e se há contraindicações.

1. Fortalece o sistema imunológico

Por ser fonte de vitamina C, incluir a acerola na dieta ajuda a aumentar as defesas do corpo. A vitamina C é um antioxidante, e assim melhora a capacidade imunológica no combate às infecções. Além de prevenir gripes e resfriados, o nutriente faz com que o tempo de duração das doenças seja menor.

2. Previne o envelhecimento precoce

Devido ao alto teor de vitamina C, antocianinas e quercetina, a fruta oferece propriedades antioxidantes para o organismo, neutralizando a ação dos radicais livres que desencadeiam o processo de envelhecimento precoce. Também faz com que a produção do colágeno aumente, melhorando a pele e a aparência das rugas.

3. Previne problemas gastrointestinais

A acerola possui pequenas quantidades de fibras, o que contribui com a prevenção de problemas gastrointestinais. Uma dessas fibras é a pectina, que é solúvel em água e tem capacidade prebiótica, ou seja, estimula a proliferação ou atividade de populações de bactérias "boas" no intestino. Por isso, a fruta pode promover efeitos benéficos ao organismo, como evitar diarreias ou constipação.