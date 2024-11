Após diagnósticos errados, cápsula com câmera fez ela descobrir o que tinha

A maioria dos casos —entre 60 e 70%— a doença lesiona o final do intestino delgado. No entanto, o gastroenterologista Alexandre de Sousa Carlos, médico-assistente do departamento de gastroenterologia do HC (Hospital das Clínicas) de São Paulo, explica que pode haver inflamações em segmentos que a colonoscopia e a endoscopia não conseguem visualizar. Foi o que ocorreu com Maria Júlia, que relata ter feito outros exames, mas sem conclusão do que era.

"A doença de Crohn tem um espectro bem heterogêneo que pode acometer qualquer região do trato gastrointestinal, da boca ao ânus, por isso se fala que cada Crohn é um Crohn diferente", diz o médico, que também é membro do núcleo de doença inflamatório intestinal dos Hospitais Sírio Libanês, São Camilo Pompeia e Albert Einstein.

Existem dois exames capazes de investigar mais profundamente a região: a enteroscopia por balão e a cápsula endoscópica, que ainda não são feitos pelo SUS. O primeiro procedimento é realizado sob sedação ou anestesia geral, dura de 45 minutos a 2 horas, e consiste na introdução de um tubo flexível (pela boca ou ânus), que permite a visualização do intestino delgado, vias anterógrada ou retrógrada.

Já a cápsula revolucionou o diagnóstico das doenças do intestino delgado, segundo Cristiane Kibune Nagasako, endoscopista do Fleury Medicina e Saúde. "Possibilitou a avaliação de toda mucosa jejuno-ileal por meio de um método seguro e não invasivo, modificando completamente a abordagem destas patologias, com diagnóstico e tratamento adequados", diz.

Como é o exame cápsula endoscópica?

Exame investiga patologias do intestino delgado. Além da suspeita de doença inflamatória intestinal, como o Crohn, a cápsula endoscópica é indicada para a investigação de patologias do intestino delgado, como sangramento ou anemia por deficiência de ferro, quando a endoscopia digestiva alta e colonoscopia não definiram o diagnóstico, doença celíaca e poliposes intestinais.