Dói colocar o DIU? 10 coisas que você precisa saber sobre o método

O assunto vem ganhando tanta importância que, em agosto de 2024, o CDC (Centro para Controle e Prevenção de Doenças) dos Estados Unidos atualizou suas diretrizes, enfatizando a recomendação para que médicos conversem com suas pacientes sobre opções para mitigar a dor e o incômodo.

Se você está em busca de mais informações sobre o método, confira as respostas para algumas das principais dúvidas acerca do tema.

1. Como funciona o DIU?

O DIU é um pequeno objeto de plástico em formato de T, com fios na ponta principal. Ao ser inserido no útero, se acomoda na parede do órgão com suas hastes na entrada das trompas, liberando substâncias que impedem a gravidez.

Há dois tipos: não hormonal e hormonal. O primeiro é feito de cobre, material que torna o ambiente hostil para os espermatozoides, e está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS). Já os hormonais contêm progesterona, que altera as condições do útero, impedindo a fecundação. Além disso, o próprio formato dificulta a fertilização do óvulo. Dependendo do modelo, duram entre cinco e 10 anos.

2. Como ele é colocado?

O procedimento pode ser feito em consultório. Com ajuda do espéculo (também conhecido como "bico de pato"), o médico afasta as paredes da vagina. Depois, usa uma espécie de pinça para alinhar e segurar o colo do útero, que é ligeiramente curvo. Essa etapa garante que o DIU será instalado corretamente.