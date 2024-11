Virginia reclama de sangramento com chip contraceptivo; como ele funciona?

Inserção pode ser feita no consultório médico. O especialista coloca anestesia local, na subderme, logo abaixo da pele, na região interna da parte superior do braço, através do aplicador estéril, que vem com o implante. O implante hormonal é plástico, em formato de bastão, tem quatro centímetros de comprimento e dois milímetros de diâmetro.

Etonogestrel é liberado continuamente em doses pequenas. Em cerca de oito horas, os níveis sanguíneos do hormônio já alcançam concentrações suficientes para inibir a ovulação. Pode ser utilizado por até três anos, porém pode ser retirado a qualquer momento.

Método não precisa de mais intervenção após inserção. Em alguns municípios o implante é oferecido pelo SUS.

É normal ficar sangrando com o método?

Sangramento vaginal irregular é uma das queixas mais frequentes. Todos os métodos contraceptivos hormonais podem ter eventos adversos e efeitos colaterais.Outros sintomas envolvem cefaleia, ganho de peso, acne, oscilação de humor, dor na mama e dor abdominal.

É possível associar medicações para a redução do sangue. De acordo com a ginecologista Larissa Cassiano, colunista de VivaBem, algumas pessoas que utilizam este método não apresentam nenhum tipo de sangramento vaginal, enquanto outras têm a mesma queixa citada pela apresentadora.