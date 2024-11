Ela não pode se expor ao sol: 'Surgem feridas e até tomar banho é dolorido'

Todas as vezes que nos expomos ao sol ocorrem mutações, ou seja, alterações no DNA das células da pele. O organismo tem mecanismos para nos defender e reparar este DNA alterado por meio de algumas proteínas. Quem tem xeroderma pigmentoso tem deficiência ou ausência destas proteínas.

Mario Cezar Pires, dermatologista do Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE)

No caso da Sara, esses genes são defeituosos e, portanto, as células alteradas pela luz não são corrigidas, podendo se dividir e formar um câncer de pele. Além disso, esse gene "defeituoso" também aumenta em 50% os riscos de o paciente desenvolver outros tipos de câncer.

Como não há reparo do DNA, há um acometimento muito precoce dessas doenças, que em geral ocorrem depois da quarta a quinta década de vida no indivíduo. O surgimento de lesões pré-cancerosas e de cânceres acontece de maneira muito precoce, já nos primeiros anos de vida. Além disso, o paciente tem como característica uma pele seca e com manchas.

Carlos Barcaui, dermatologista, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e professor titular da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)

Por ser uma doença recessiva, o xeroderma pigmentoso é mais comum entre filhos de casais que têm ligação consanguínea, ou seja, quando há parentesco entre eles. Nesses casos, o risco de duas pessoas terem o mesmo erro genético é maior. Esse é o caso de Sara, cujos pais são primos.