Casos de miopia saltam entre crianças e adolescentes; dá para prevenir?

Se ele persistir após o final do desenvolvimento do olho, ao redor dos 20 anos de idade, a cirurgia refrativa por laser pode ser utilizada. Para adultos acima dessa idade ou com miopia muito significativa, uma das indicações de tratamento é o implante de lentes intraoculares. "Atualmente, usar óculos é praticamente opcional para a maioria dos pacientes", pontua o oftalmologista.

Para prevenir o problema, a principal recomendação é aumentar as atividades das crianças ao ar livre, com maior exposição à luz natural, e restringir o tempo de uso de aparelhos eletrônicos. "Ter uma vida saudável, com menos uso de celular, menos telas e menos uso do computador, é muito útil para mitigar os riscos de miopia, além de serem hábitos muito bem-vindos para a saúde metabólica e mental", lembra o médico.

Em relação ao tempo de telas, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica recomenda:

Abaixo de 2 anos: nenhuma exposição às telas;

Entre 2 e 5 anos: limitar a, no máximo, 1 hora diária;

Entre 6 e 10 anos: entre 1 e 2 horas ao dia;