Pai da psicologia positiva fala sobre otimismo: 'Não tem a ver com sorrir'

Acho que é o papel dos seres humanos, de modo geral. Você faz o que pode para deixar outras pessoas mais felizes. Acho que a felicidade é importante por si só, mas muitas empresas não se importam com isso e querem aumentar a rentabilidade do mercado de ações. Mas o que há de novo no último ano é que o aumento da felicidade e do bem-estar é uma alavanca importante para o aumento dos preços e da produtividade. Portanto, mesmo que você seja um empregador que não se importa nem um pouco com a felicidade, só quer ganhar mais dinheiro, é uma boa ideia deixar seus funcionários mais felizes.

Se as empresas não se preocupam com isso, existe algo que os funcionários possam fazer?

A maioria dos funcionários fica bastante impotente para mudar grandes empresas. Eu não gostaria de trabalhar em uma empresa assim, mas muitas vezes ficamos presos. Mas existe algo chamado reelaborar seu trabalho.

Uma distinção importante é entre emprego versus carreira versus vocação. Em geral, quem tem emprego trabalha por dinheiro, e quando o dinheiro não vem, elas param de trabalhar. Para as pessoas que têm carreira, elas trabalham por promoção, e quando a promoção não vem, elas param. Para quem tem vocação, elas trabalham porque amam o que fazem —e é irrelevante para promoção e coisas do gênero.

Uma pessoa com quem trabalhei atuava em um hospital, limpando coisas. Eu o entrevistei sobre seu trabalho e claramente para ele não era um trabalho porque ele disse: 'Eu sou parte do sistema de saúde e quando lido com um paciente em coma, vou para casa, recorto lindas fotos de revistas e coloco na parede para que quando ele acordar veja algo lindo'. Muitas vezes, podemos encontrar maneiras de reformular o que estamos fazendo.