5 sintomas de câncer de pulmão em não fumantes para prestar atenção

Os principais sintomas da doença são:

Tosse; Fadiga; Falta de ar; Dor no peito; Perda de apetite.

Parecem comuns, certo? Exatamente por esse motivo que o diagnóstico do câncer de pulmão é tão difícil. Isso faz com que a doença seja descoberta tardiamente e a sobrevida do paciente diminua drasticamente.

Diagnóstico e tratamento

É comum que pacientes não fumantes descubram o tumor ao investigar outras doenças. Durante a pandemia de covid-19, por conta da realização de exames de imagem, como raio-x e tomografia, nos pulmões, muitos casos foram diagnosticados.

Apesar de ser uma doença silenciosa, que quase não apresenta sinais e sintomas, especialmente no início, é possível rastrear o câncer de pulmão por meio de exames de imagem preventivos, como tomografia de tórax de baixa dosagem anual, indicado para pessoas com histórico de tabagismo acima dos 55 anos. Quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura.