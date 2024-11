6 estratégias para você correr 5 km em menos de 30 minutos

Durante o treino intervalado, você deve terminar com uma sensação de esforço de nível oito a dez. No descanso entre as séries, faça um trote muito leve, com sensação de esforço nível três a quatro.

5. Capriche no aquecimento

Imagem: Prostock-Studio/Getty Images

Fazer um bom aquecimento antes de qualquer corrida é essencial para reduzir o risco de lesões e melhorar a performance, pois o aquecimento prepara músculos e articulações para o esforço intenso. Em treinos de velocidade, nos quais o corpo é ainda mais exigido, o aquecimento torna-se ainda mais importante.

Para preparar o corpo para os tiros, você deve iniciar o treino com um trote leve, de 10 a 15 minutos. Depois, pode partir para a série intervalada — ou para o fartlek.

No fim do treino, também é indicado um trote leve de pelo menos 5 minutos, para o organismo voltar gradualmente ao estado normal.