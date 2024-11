Ajudar sem esperar nada em troca: quando começou o altruísmo humano?

Uma situação semelhante ocorre com os outros neandertais que viveram durante anos com patologias incapacitantes e cuja sobrevivência exigia a ajuda do grupo. Em todos os casos, trata-se de indivíduos adultos nos quais não se pode descartar que sua sobrevivência se deveu à ajuda recíproca e não ao verdadeiro altruísmo. Para resolver essa questão, é necessário ter casos de indivíduos infantis, cuja capacidade de retribuir o favor seria muito limitada.

Histórias de cuidados com bebês

Até recentemente, o único caso apresentado de um espécime infantil com patologias graves e que necessitava de cuidados sociais também veio do sítio de Sima de los Huesos. Trata-se do chamado Crânio 14 (apelidado de “Benjamina”), que pertenceu a uma menina pré-adolescente e apresenta uma patologia rara chamada “craniossinostose precoce”.

Essa condição causou a deformação do crânio e da face. Também é possível que ela sofresse de retardo psicomotor, de modo que sua sobrevivência, por mais de uma década, teria exigido cuidados especiais de seu grupo. Embora a existência de tal retardo psicomotor não tenha sido estabelecida com total certeza, também não é possível determinar com certeza a natureza dos cuidados necessários a Benjamina. Talvez sua sobrevivência exigisse apenas cuidados maternos e nenhuma ajuda do restante do grupo.

Publicamos recentemente o caso de um pequeno fragmento de crânio de Neandertal recuperado do sítio valenciano de Cova Negra, datado entre 146.000 e 273.000 anos atrás. O resto corresponde à região do osso temporal que abriga o ouvido interno e pertencia a uma criança com mais de 6 anos de idade (apelidada de “Tina”).

O estudo do ouvido interno de Tina revelou a existência de cinco condições patológicas que são muito raras individualmente e só são conhecidas por ocorrerem juntas em pessoas com síndrome de Down. Essas patologias fizeram com que Tina sofresse de perda auditiva grave, dificuldades de equilíbrio e ataques de vertigem. Além disso, ela provavelmente também tinha problemas musculares graves, tanto para andar quanto para engolir alimentos.