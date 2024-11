OMS vê 17 fontes de doenças como prioridade para novas vacinas; veja lista

Covid-19 ainda representa risco

Muito frequentemente decisões globais a respeito de novas vacinas foram motivadas unicamente pelo retorno no investimento, em vez do número de vidas que poderiam ser salvas nas comunidades mais vulneráveis. Este estudo usa expertise regional ampla e dados para avaliar quais vacinas não só reduziriam significativamente doenças que impactam tremendamente as comunidades hoje, mas também reduziriam os gastos médicos que as famílias e sistemas de saúde enfrentam. Kate O'Brien, médica e diretora de imunização, vacinas e biofármacos da OMS

A organização ainda alertou, em comunicado à imprensa, que esta lista de patógenos endêmicos é parte de sua Agenda de Imunização para 2030 e apenas complementa a lista de nove patógenos epidêmicos prioritários, que podem causar novos surtos ou pandemias — como é o caso da covid-19 e da SARS/SRAG (síndrome respiratória aguda grave). A pesquisa da OMS foi financiada pela Bill and Melinda Gates Foundation.

Lista de Patógenos Endêmicos Prioritários da OMS

Vacinas para estes organismos estão em estados diferentes de desenvolvimento

Patógenos que necessitam de mais pesquisa em vacinas:

Estreptococo grupo A

Vírus da Hepatite C

HIV-1

Klebsiella pneumoniae