'Câncer tirou minha língua e médicos reconstruíram com músculo da coxa'

Como é o sarcoma alveolar de partes moles

Sarcomas podem surgir do osso, da cartilagem, do músculo, da pele. "E podem afetar todos os membros do tronco e região da cabeça e pescoço", explica Virgilio Zanella, cirurgião de cabeça e pescoço da Santa Casa de Porto Alegre.

Os sarcomas são tumores raros. E existem diversos tipos de sarcomas. Dentro deles, o sarcoma alveolar de partes moles é uma raridade também.

Virgilio Zanella, cirurgião de cabeça e pescoço

Diagnóstico nem sempre é simples. "Dependendo da região onde o sarcoma alveolar surge, é uma lesão bastante vascularizada e tem uma circulação sanguínea bem exuberante. Ele pode mimetizar e nos levar a pensar que é uma má formação vascular, tipo um hemangioma", avalia Zanella.

Sintomas variam de acordo com a região do corpo. "Se é na musculatura da coxa, por exemplo, o paciente vai sentir uma tumoração que antes não tinha. No caso do Thiago, era uma lesão da língua. Se sangrasse, provavelmente ele procuraria ajuda por sentir uma um crescimento na garganta, uma certa dificuldade para engolir", exemplifica.

Assim que se nota a existência de um tumor, é solicitado um exame de imagem —de preferência uma ressonância magnética. Depois, o tumor é biopsiado. Exames adicionais, como para identificar alguns tipos de mutações genéticas, também podem ser pedidos pelos médicos.