Nosso segundo coração: 5 segredos para aumentar os músculos da panturrilha

2. Tenha o devido descanso: Estudos em geral apontam que o volume de treino tem papel importante na hipertrofia, sendo que com 5 a 10 séries semanais para um grupo muscular (somando todos os exercícios) já é possível ter bons resultados. E não pense que quanto mais vezes você malhar, melhores serão os resultados. "Pesquisas mostram que treinar um grupamento muscular mais do que três vezes por semana não gera maior hipertrofia muscular, e isso inclui o treinamento para a panturrilha", explica Marcelo dos Santos, doutor em ciência pela USP e pesquisador científico no InCor.

3. Variação de treino: Converse com seu professor para variar os estímulos do treinamento. Exemplo: inicialmente, faça exercícios com um número alto de repetições (o que vai exigir menores cargas). Isso favorece o trabalho das fibras do tipo 1. Em outro momento, deixe o exercício mais pesado e faça menos repetições, o que é interessante para estimular as fibras do tipo 2, que apresentam maiores respostas à hipertrofia muscular do que as de contração lenta.

4. Mude a posição: Varie os exercícios e em um mesmo treino e trabalhe a panturrilha com exercícios feitos em pé e sentado, com pesos livre e em aparelhos. Isso permite que o músculo tenha diferentes arcos de movimentos e a modificação de alguns elementos que dificultam o exercício.

5. Some com exercícios aeróbicos: Alguns exercícios aeróbicos, como bike e corrida, também contribuem para trabalhar as panturrilhas. Invista neles!

*Com informações de reportagem publicada em 22/07/2019.