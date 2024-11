Não tire o pãozinho: dieta low carb pode aumentar risco de diabetes

Visto como vilão do emagrecimento, muitas vezes, o carboidrato é riscado do cardápio sem o menor critério, trazendo prejuízos à saúde. Uma pesquisa, publicada no periódico Diabetes and Metabolic Syndrome, chega para mostrar que as dietas desbalanceadas, com escassez do macronutriente, estão por trás do aumento do risco de diabetes tipo 2.

Para chegar a tal conclusão, cientistas da Austrália avaliaram dados de 39.185 adultos, vindos de um grande estudo, o Melbourne Collaborative Cohort Study (MCCS), criado no início da década de 1990 para investigar o papel do estilo de vida em doenças crônicas.

Os pesquisadores esmiuçaram informações sobre alimentação, atividade física, medidas de circunferência abdominal, IMC (índice de massa corporal) e cruzaram com diagnósticos médicos.